Річниця розстрілів на Майдані: на Алеї Героїв Небесної сотні відбувся молебень (фото, відео)



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Люди поклали квіти до меморіалу Героїв Небесної сотні і запалили лампадки Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Україна вшановує пам'ять полеглих під час Революції Гідності

Сьогодні, 20 лютого, в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Україна вшановує подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної сотні.

На Алеї Героїв Небесної сотні відбувся поминальний молебень, участь у якому, зокрема, взяв колишній президент України Петро Порошенко з дружиною. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Вшанувати пам'ять полеглих під час Революції Гідності прийшли рідні та друзі загиблих, а також учасники тих подій.

Нагадаємо, в ці дні, шість років тому, під час Революції Гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось дев'ять загиблих.

З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.