У столичній мерії відбудеться концерт на честь Героїв Небесної сотні



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Усі гурти та виконавці були активними учасниками Революції Гідності

У четвер, 20 лютого, о 14:00 у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудуться пам’ятні заходи до Дня Героїв Небесної сотні.

Як зазначили у Національному музеї Революції Гідності, будівля КМДА була знаковим місцем національного спротиву та надійним прихистком мітингувальників.

У КМДА відбудеться виставка світлин «Майдан. Історія майбутнього» Юрія Білака. Відвідувачам покажуть інсталяції з майданівських артефактів самооборонівців та медиків. У програмі заходів також 10 історій із циклу «Характери гідності» Дарини Кульчицької про загиблих майданівців.

О 15:00 розпочнеться концерт пам’яті за участю «майданівських» музикантів, серед яких: «TaRuta», «Хорея Козацька», Сестри Тельнюк, «Рутенія», Ярема Шевчук, лідер гурту «Мандри» Сергій Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михайло Хай, Зеник, Володимир Гонський, Руслана Лоцман, проєкт Лариси Руснак «Вітер зі сходу».

Концепцію заходу запропонував Тарас Компаніченко, режисер Валерій Гладунець. Ведучі Лариса Руснак та Володимир Гонський.

«Усі гурти та виконавці були активними учасниками Революції та виступали перед протестувальниками. Майдан став для багатьох музикантів майданчиком показати свою творчість. Виконавці несли місію, підіймаючи дух мітингувальників. На сцені виступатимуть традиційні виконавці, фольклорні гурти, які виконують народну музику у сучасній інтерпретації. Кобзарі та лірники будуть виконувати героїчні пісні – епос та пісні про Майдан. Виступи будуть супроводжуватися відео та світлинами з Майдану», – розповів режисер концерту пам’яті і фольклорист Валерій Гладунець.

Організатори: Національний музей Революції Гідності, Київська міська державна адміністрація, мистецьке об’єднання «Глечик», громадська організація «Родина Героїв «Небесної Сотні», благодійний фонд «Майдан Гідності», громадська організація «Самооборона Майдану», громадська організація «Асоціація Медиків Революції Гідності».

Вхід вільний.

Як повідомлялося, у приміщенні Київської міської державної адміністрації із 17 до 21 лютого триватиме виставка дитячих малюнків до Дня Героїв Небесної сотні.