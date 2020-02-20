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    Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні

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    З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого &ndash; ще 20 - Сьогодні в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні
    З 18 по 20 лютого 2014 року на Майдані загинуло 78 осіб, після 20 лютого – ще 20

    Шість років тому, 20 лютого 2014 року, загинуло найбільше активістів Майдану

    Щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

    Саме в ці дні, шість років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку. 20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Майдану. Наступного дня, 21 лютого 2014 року, офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Цього ж дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною сотнею», а під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня «Плине кача...», яка стала українським народним реквіємом.

    Сумний список Небесної сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалось 9 загиблих.

    З 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого – ще 20. Окрім українців, жертвами режиму Януковича стали білоруси, вірмени та грузини. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську Незалежність – до Небесної сотні.

    104 Героям Небесної сотні тодішній президент України Петро Порошенко посмертно присвоїв звання Героїв України, а троє іноземців - громадянин Білорусі Михайло Жизневський, Грузії – Зураб Хурція і Давид Кіпіані, посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної сотні.

    Зазначимо, що напередодні ввечері, 19 лютого, суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

    Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану

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