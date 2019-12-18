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    На аварійному мосту Патона дорожники виявили пошкодження плити (відео)

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    Міст Патона потребує масштабної реконструкції - На аварійному мосту Патона дорожники виявили пошкодження плити (відео)
    Міст Патона потребує масштабної реконструкції

    Київавтодор ліквідовує просідання на мосту ім. Патона

    У середу, 17 грудня, о 21:00 столичні дорожники розпочали аварійно-відновлювальні роботи на мосту ім. Патона, де сталося аварійне просідання асфальтового покриття. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

    Під місцем просідання дорожники виявили пошкодження плити автопроїзду. На аварійній ділянці влаштують нову арматуру і заллють нову частину плити.

    Як нагадали у комунальній корпорації, рух обмежено крайньою правою смугою у напрямку лівого берега. Роботи тривають цілодобово та планують завершити 23 грудня.

    Конструкції мосту ім. Патона з моменту будівництва (споруда введена в експлуатацію 1953 року) капітально не ремонтували. Зараз для безпечного користування мостом на ньому потрібно провести масштабну реконструкцію.

    Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

    За результатами обстеження буде розроблено проект реконструкції моста Патона. Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн.

    Столична влада заявила, що готова до проведення робіт із реконструкції мосту Патона. Фахівці комунальної корпорації «Київавтодор» вже підготували проект технічного завдання на розробку проєктно-кошторисної документації реконструкції мосту. Наразі місто очікує на позитивну відповідь від Міністерства культури, молоді та спорту України.

    Вчені попереджають: зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування.

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