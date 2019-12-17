«Київавтодор» повідомив про аварійне просідання покриття на мосту Патона



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Під час робіт рух транспорту буде обмежений на крайній правій смузі у напрямку лівого берега

На мосту Патона в Києві обмежать рух через просідання покриття

На мосту імені Патона в Києві частково обмежать рух із 21:00 17 грудня до 6:00 23 грудня через аварійне просідання покриття.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на «Київавтодор».

Як зазначили у КМДА, роботи виконуватимуть цілодобово.

«Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконуватимуть цілодобово. І по можливості відновимо рух на всіх смугах раніше», – говориться в повідомленні.

Під час робіт рух транспорту буде обмежений на крайній правій смузі у напрямку лівого берега.

Як повідомлялося, наразі триває капітальний ремонт пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) поблизу вул. Василенка. Споруду збудовано 1983 року і за цей час повного капітального ремонту вона не бачила.

Також активно тривають роботи і на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» над просп. Леся Курбаса. На споруді змонтували усі прогони, облаштовують закриту галерею, спорудили нові сходи. За сприятливої погоди, рух для пішоходів мають відкрити до кінця грудня.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамвая.