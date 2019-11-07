Учені попереджають про катастрофу: міст Патона у критичному стані



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Міст Патона потребує реставрації

Обстеження показало серйозну корозію конструкцій моста Патона

Зволікання з відновлювальними роботами на мосту Патона може призвести до його руйнування. Про це заявив представник Інституту електрозварювання ім. Патона Валерій Позняков на засіданні транспортної комісії Київради.

Він нагадав, що у 2018 році відбулася нарада за участю мера Києва Віталія Кличка щодо моста Патона, на якій вирішили терміново обстежити технічний стан споруди, повідомляє LB.ua.

«Таке обстеження було зроблено (Інститутом сталевих конструкцій імені Шимановського. – Ред.), Київ виділив на той час 4 млн гривень. Результати обстеження - міст у критичному стані, він непрацездатний. Там само було приписано, що в нього кількість років експлуатації – нуль», - розповів учений.

Після отримання висновку була скликана група при КМДА, яка почала розробляти кошторис на реконструкцію моста.

«І начебто спочатку пішло непогано, але у зв'язку з тим, що міст - пам'ятка архітектури, термін «реконструкція» до нього не застосовується. З ним можна робити все: міняти матеріали, посилювати, але не можна змінювати форму і розмір конструкції. У зв'язку із цим усі роботи на цьому напрямку зупинилися», - зазначив Позняков.

Після цього Інститут ім. Патона провів власне дослідження прогонової споруди, щоб перевірити стан металевих конструкцій. «Є фраза, яку часто використовують, - мости втомилися. Щодо цього моста ми можемо сказати, що ми не виявили жодної ознаки втоми металу», - розповів учений. Водночас обстеження показало серйозну корозію. В окремих місцях товщина металу нижнього пояса за належних 14 мм скоротилася до 5 мм.

Інститут електрозварювання заявив, що якщо реконструювати міст не можна, потрібно робити реставрацію з пристосуванням.

«Реставрація - це не просто пофарбувати, почистити. Це відновлення фізико-механічних і експлуатаційних властивостей конструкції. Пристосування - це пристосування конструкції до сучасних умов використання. Тобто можна використовувати нові сучасні матеріали, якщо буде об'єктивна потреба», - сказав Позняков.

За його словами, в такому разі можна навіть розширити міст з облаштуванням додаткових смуг.

«Якщо далі будемо зволікати, можемо дочекатися, що міст зруйнується. Це може бути катастрофа! На початку 2000-х років міст був визнаний світовою громадськістю найвидатнішою пам'яткою інженерної архітектури 20 століття. А ми його знищимо бездіяльністю», - сказав Позняков.

Інститут пропонує терміново розпочати заходи для зупинки подальшої корозії. Для цього потрібно терміново очистити всі металеві конструкції від будівельного сміття, загерметизувати протікання біля стовпів і лотки під деформаційними швами.

«Ну і далі потрібно пофарбувати. Ми згадували, коли його востаннє фарбували - а ніхто згадати не може. Адже це антикорозійні заходи», - сказав учений.

Нагадаємо, в липні 2018 року на нараді представників НАН України та КМДА було запропоновано провести комплексне обстеження моста Патона, а потім реконструкцію, яка за 65 років експлуатації проводилася один раз. А в кінці серпня мер Віталій Кличко з міського бюджету виділив 4 млн грн на обстеження аварійного моста.

За результатами обстеження буде розроблено проект реконструкції моста Патона. Орієнтовна вартість реконструкції становить 5 млрд грн.