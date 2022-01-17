На автостоянці в Києві сталася пожежа з вибухом: постраждав охоронець (фото)

Пожежа виникла в приміщенні охорони автостоянки та розповсюдилась на поруч припаркований автомобіль

У Святошинському районі столиці сталася пожежа на автостоянці. Згорів автомобіль, залишений на стоянці, а охоронець отримав опіки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Інцидент стався 16 січня о 10:33 на вулиці Григоровича-Барського, 5 у Святошинському районі столиці.

На місце приїхали рятувальники. Вони побачили, що пожежа виникла в приміщенні охорони автостоянки та розповсюдилась на поруч припаркований автомобіль. Вогнеборці відразу приступили до гасіння пожежі.

Об 11:03 пожежу локалізували, а об 11:11 повністю загасили.

Під час гасіння рятувальники знайшли та винесли на безпечну відстань газовий балон. Пізніше стало відомо, що до прибуття пожежних підрозділів ще один газовий балон вибухнув.

Внаслідок вибуху охоронець стоянки отримав опіки II-III ступеню обох рук, голови та ноги. Його передали медикам, а потім госпіталізували до опікового центру.

На місці було залучено дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 людей особового складу. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 3 січня, сталась пожежа у виробничо-складській будівлі на вул. Алматинській, 8 у Дніпровському районі столиці.

До слова, 9 січня сталась пожежа в багатоповерховому будинку на вул. Братиславській 36/2 у Деснянському районі столиці. Рятуючись, чоловік вистрибнув із сьомого поверху.

5 січня сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці.