У Києві очікуються сильні вітри: рятувальники дали поради

Рятувальники радять щільно закривати вікна під час сильного вітру

Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий

У Києві 17 січня вранці та вдень очікуються пориви вітру 17-22 м/с, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити;

на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

Як відомо, ніч на четвер, 13 січня, в Україні була найхолоднішою. Температура повітря в Києві опустилася -19 градусів.

Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.