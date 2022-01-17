У Києві очікуються сильні вітри: рятувальники дали поради
Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий
У Києві 17 січня вранці та вдень очікуються пориви вітру 17-22 м/с, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.
Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.
Як відомо, ніч на четвер, 13 січня, в Україні була найхолоднішою. Температура повітря в Києві опустилася -19 градусів.
Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.
З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.
Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.
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