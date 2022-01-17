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    У Києві очікуються сильні вітри: рятувальники дали поради

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    Рятувальники радять щільно закривати вікна під час сильного вітру - У Києві очікуються сильні вітри: рятувальники дали поради
    Рятувальники радять щільно закривати вікна під час сильного вітру
    фото з відкритих джерел

    Синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий

    У Києві 17 січня вранці та вдень очікуються пориви вітру 17-22 м/с, оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити;
    • на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

    Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.

    Як відомо, ніч на четвер, 13 січня, в Україні була найхолоднішою. Температура повітря в Києві опустилася -19 градусів.

    Із 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні. Із переліком адрес можна ознайомитися за посиланням: https://cutt.ly/NIeNlhQ.

    З посиленням морозів на залізничних вокзалах Києва з 10 січня знову працюють цілодобові пункти обігріву.

    Також у посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр повітря
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    У Києві очікуються сильні вітри: рятувальники дали поради