Навесні кияни отримають оновлений сквер імені Павла Шеремета
Переможця найкращого ескізного проєкту уже визначено
У Києві розпочинається реконструкція скверу імені Павла Шеремета. Про це інформує Київська міська рада.
За словами депутатки, секретарки постійної комісії з питань екологічної політики Євгенії Кулеби, перед стартом реконструкції скверу було проведено конкурс на найкращий ескізний проєкт та визначено переможця.
«Ми сподіваємось перетворити сквер у сучасний та сталий зелений простір. При цьому важливо враховувати факт того, що місто має адаптуватись до кліматичних змін. Крім того, важливим завданням при реконструкції скверу є гарантування безпеки його відвідувачам. Необхідно підтримувати тенденцію забезпечення благоустрою територій і створювати сучасні зелені простори для дозвілля та відпочинку киян», – зазначила Євгенія Кулеба.
Депутатка додала, що завершити реконструкцію скверу імені Павла Шеремета планується навесні.
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