Навесні кияни отримають оновлений сквер імені Павла Шеремета

Сквер імені Павла Шеремета розташовано на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької

Переможця найкращого ескізного проєкту уже визначено

У Києві розпочинається реконструкція скверу імені Павла Шеремета. Про це інформує Київська міська рада.

За словами депутатки, секретарки постійної комісії з питань екологічної політики Євгенії Кулеби, перед стартом реконструкції скверу було проведено конкурс на найкращий ескізний проєкт та визначено переможця.

«Ми сподіваємось перетворити сквер у сучасний та сталий зелений простір. При цьому важливо враховувати факт того, що місто має адаптуватись до кліматичних змін. Крім того, важливим завданням при реконструкції скверу є гарантування безпеки його відвідувачам. Необхідно підтримувати тенденцію забезпечення благоустрою територій і створювати сучасні зелені простори для дозвілля та відпочинку киян», – зазначила Євгенія Кулеба.

Депутатка додала, що завершити реконструкцію скверу імені Павла Шеремета планується навесні.

Сквер імені Павла Шеремета розташовано на перетині вулиць Рейтарської та Стрілецької. На пленарному засіданні Київської міської ради у 2019 році було прийнято рішення назвати сквер у середмісті столиці на честь відомого українського журналіста Павла Шеремета.

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Нагадаємо, у 2022 році заплановано створити унікальний простір у сквері на вул. Рогнідинській, 3 в Печерському районі Києва. Це місце відоме тим, що тут встановлено пам’ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему.

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