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    У центрі Києва горів офіс (фото)

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    Пожежа виникла в офісі на першому поверсі житлового будинку - У центрі Києва горів офіс (фото)
    Пожежа виникла в офісі на першому поверсі житлового будинку
    фото: ДСНС

    Пожежа сталась на кухні офісного приміщення

    У середу, 5 січня, сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Інформація про пожежа надійшла до рятувальної служби о 15:44.

    На місці рятувальники встановили, що займання виникло на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на кухні офісного приміщення на площі 20 кв. м.

    Пожежу було ліквідовано о 16:20.

    На місці події працювало чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу Київського гарнізону ДСНС.

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    У центрі Києва горів офіс (фото)
    У центрі Києва горів офіс (фото)
    У центрі Києва горів офіс (фото)
    фото: ДСНС

    Загиблих і травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.

    Також 4 січня сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    У центрі Києва горів офіс (фото)