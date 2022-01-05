У центрі Києва горів офіс (фото)

Пожежа виникла в офісі на першому поверсі житлового будинку

Пожежа сталась на кухні офісного приміщення

У середу, 5 січня, сталась пожежа в офісному приміщенні на вул. Московській, 5/2Б у Печерському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Інформація про пожежа надійшла до рятувальної служби о 15:44.

На місці рятувальники встановили, що займання виникло на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на кухні офісного приміщення на площі 20 кв. м.

Пожежу було ліквідовано о 16:20.

На місці події працювало чотири одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу Київського гарнізону ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, у ніч на 4 січня сталася пожежа на Трухановому острові у Дніпровському районі столиці.

Також 4 січня сталась пожежа на території яхт-клубу у столичному Гідропарку.