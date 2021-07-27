Повалив на підлогу і притиснув: мер Українки побив активіста за незручні питання (відео)

Дії мера обурили очевидців, і вони почали захищати активіста

Мер міста Українка Київської області Олександр Туренко побився з активістом, який спробував поставити незручне запитання міському голові. Відео інциденту опублікували на сторінці «Голос Українки» в Facebook.

На кадрах відео видно, що на сесії присутні активісти. Один з них вийшов до трибуни з гучномовцем і спробував поставити меру Олександру Туренко питання. Однак міський голова вискочив з-за трибуни та повалив активіста на підлогу і притиснув.

Після цього він викликав охорону і дав команду вивести активіста із залу. Після цього він встав, переступив через хлопця, походив біля трибуни та сів на крісло. Коли активіст знову спробував виступити з трибуни, мер знову підійшов до нього дуже близько і почав щось говорити на вухо.

Присутні спробували заспокоїти Туренко, і він відійшов від активіста. А потім схопив хлопця за руку і спробував силоміць витягнути його з сесійної зали. Дії мера обурили очевидців, і вони почали захищати активіста. А мер і його колеги після інциденту покинули сесійну залу.

Як зазначили на сторінці в публікації, активіст поставив меру питання про високі податки, які нещодавно були прийняті місцевою владою.

Нагадаємо, у Борисполі Київської області під час засідання міськради виникла масова бійка. Повідомляється, що приводом до конфлікту послужила поява на сесії представників Нацкорпусу. Вони вимагали зустрічі з мером Борисполя, а також закриття місцевого стихійного звалища під Борисполем.

Раніше у Харкові перед початком позачергової сесії міської ради поштовхалися депутати. Конфлікт трапився через недопуск на засідання помічників депутатів.

А перед тим, на Харківщині побилися депутати міськради, мера повалили на підлогу. Уточнюється, що бійка виникла між членом фракції ОПЗЖ Денисом Штейманом і Анатолієм Жидковим з «Нових облич».