Оголошено дату Маршу рівності в Києві

Організатори очікують на Марші рівності близько 10 тисяч людей

Цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє ГО «КиївПрайд» на своїй сторінці у Facebook.

«ЛГБТ+ заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

«Ми рішуче, гучно та пліч-о-пліч вимагатимемо введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля. Зокрема, нам потрібна імплементація законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні ді», – зазначили організатори заходу.

Буде сформовано Маніфест з вимогами Маршу рівності.

Також зазначається, що заходи ПрайдМісяця2021 відбудуться з дотриманням усіх карантинних вимог. «Ми просимо цього літа встигнути усіх охочих відвідати прайд-заходи провакцинутиватися задля колективного імунітету. Це важливо», – підкреслюють організатори ПрайдМісяця2021.

Вони очікують на Марші рівності близько 10 тисяч людей.

Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.

Цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.