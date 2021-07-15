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    Оголошено дату Маршу рівності в Києві

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    КиївПрайд, 23 червня 2019 року - Оголошено дату Маршу рівності в Києві
    КиївПрайд, 23 червня 2019 року
    Фото: glavcom.ua

    Організатори очікують на Марші рівності близько 10 тисяч людей

    Цьогоріч Марш рівності в Києві відбудеться 19 вересня. Про це повідомляє ГО «КиївПрайд» на своїй сторінці у Facebook.

    «ЛГБТ+ заходи в рамках українського національного ПрайдМісяця2021 пройдуть з 21 серпня до 19 вересня», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що головна тематика цьогорічного КиївПрайду – безпека.

    «Ми рішуче, гучно та пліч-о-пліч вимагатимемо введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля. Зокрема, нам потрібна імплементація законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні ді», – зазначили організатори заходу.

    Буде сформовано Маніфест з вимогами Маршу рівності.

    Також зазначається, що заходи ПрайдМісяця2021 відбудуться з дотриманням усіх карантинних вимог. «Ми просимо цього літа встигнути усіх охочих відвідати прайд-заходи провакцинутиватися задля колективного імунітету. Це важливо», – підкреслюють організатори ПрайдМісяця2021.

    Вони очікують на Марші рівності близько 10 тисяч людей.

    Нагадаємо, ЛГБТ-спільнота планувала 21 червня 2020 року провести у Києві Марш рівності під гаслом «Бути різними добре разом». Але через пандемію захід було перенесено.

    Цьогорічні заходи ЛГБТ-спільноти – КиївПрайд, – які зазвичай проходять у червні, через пандемію було перенесено на вересень.

    Дивіться також: КиївПрайд-2019. Великий фоторепортаж із Маршу рівності
    Теги: Київ ЛГБТ Марш рівності
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    Оголошено дату Маршу рівності в Києві