Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)

На думку очевидців, Андрій Фединчик міг бути під дією наркотичних речовин

Актор Андрій Фединчик, який є чоловіком зірки серіалу «Кріпосна» Наталки Денисенко, влаштував бійку вночі у Києві. Як повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook, Фединчику, який неадекватно пересувався на електросамокаті, не сподобалось, що йому сигналіть водії. Це розлютило українського актора.

Спочатку Фединчик підбіг до однієї машини і почав витягувати водія через вікно. Водій же бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

Актор зняв футболку, почав кричати і провокувати бійку. Актор вдарив чоловіка, але його швидко заспокоїли.

«Людина була неадекватною, дуже обурювався як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою», –йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що дружина актора пояснила його агресивну поведінку. За словами жінки, у чоловіка зараз складний період в житті. Вона також вибачилася за його поведінку.

Акторка вибачилась за поведінку чоловіка

У себе в Instagram-stories вона зазначила, що ніколи не думала, що таке буде відбуватися в її житті.

Користувачі мережі обурені поведінкою актора і підозрюють, що він знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Актори, яких ми заслужили;

Ганьба! Дивитися з його участю фільми не буду, противний, то чи п'яний або наркотики!

І це заслужений артист України! позорище;

Ну за кермом під наркотою можуть або права, або гроші відібрати. А на самокаті саме воно!

Актор схоже під амфетаміном.

Раніше повідомлялося, що 21 липня у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.