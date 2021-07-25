Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)
На думку очевидців, Андрій Фединчик міг бути під дією наркотичних речовин
Актор Андрій Фединчик, який є чоловіком зірки серіалу «Кріпосна» Наталки Денисенко, влаштував бійку вночі у Києві. Як повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook, Фединчику, який неадекватно пересувався на електросамокаті, не сподобалось, що йому сигналіть водії. Це розлютило українського актора.
Спочатку Фединчик підбіг до однієї машини і почав витягувати водія через вікно. Водій же бризнув йому в обличчя газовим балончиком.
Актор зняв футболку, почав кричати і провокувати бійку. Актор вдарив чоловіка, але його швидко заспокоїли.
«Людина була неадекватною, дуже обурювався як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою», –йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що дружина актора пояснила його агресивну поведінку. За словами жінки, у чоловіка зараз складний період в житті. Вона також вибачилася за його поведінку.
У себе в Instagram-stories вона зазначила, що ніколи не думала, що таке буде відбуватися в її житті.
Користувачі мережі обурені поведінкою актора і підозрюють, що він знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
- Актори, яких ми заслужили;
- Ганьба! Дивитися з його участю фільми не буду, противний, то чи п'яний або наркотики!
- І це заслужений артист України! позорище;
- Ну за кермом під наркотою можуть або права, або гроші відібрати. А на самокаті саме воно!
- Актор схоже під амфетаміном.
Раніше повідомлялося, що 21 липня у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.
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