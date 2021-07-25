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    Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)

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    Наталка Діденко кажу, що у чоловіка наразі складний період - Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)
    Наталка Діденко кажу, що у чоловіка наразі складний період
    Фото: «Страна»

    На думку очевидців, Андрій Фединчик міг бути під дією наркотичних речовин

    Актор Андрій Фединчик, який є чоловіком зірки серіалу «Кріпосна» Наталки Денисенко, влаштував бійку вночі у Києві. Як повідомляє «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook, Фединчику, який неадекватно пересувався на електросамокаті, не сподобалось, що йому сигналіть водії. Це розлютило українського актора.

    Спочатку Фединчик підбіг до однієї машини і почав витягувати водія через вікно. Водій же бризнув йому в обличчя газовим балончиком.

    Актор зняв футболку, почав кричати і провокувати бійку. Актор вдарив чоловіка, але його швидко заспокоїли.

    «Людина була неадекватною, дуже обурювався як йому посміли посигналити. Його притиснули до асфальту, дуже акуратно, щоб заспокоїти, той вирвався і бився головою», –йдеться в повідомленні.

    Варто зазначити, що дружина актора пояснила його агресивну поведінку. За словами жінки, у чоловіка зараз складний період в житті. Вона також вибачилася за його поведінку.

    Акторка вибачилась за поведінку чоловіка

    Акторка вибачилась за поведінку чоловіка

    У себе в Instagram-stories вона зазначила, що ніколи не думала, що таке буде відбуватися в її житті.

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    Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)
    Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)

    Користувачі мережі обурені поведінкою актора і підозрюють, що він знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

    • Актори, яких ми заслужили;
    • Ганьба! Дивитися з його участю фільми не буду, противний, то чи п'яний або наркотики!
    • І це заслужений артист України! позорище;
    • Ну за кермом під наркотою можуть або права, або гроші відібрати. А на самокаті саме воно!
    • Актор схоже під амфетаміном.

    Раніше повідомлялося, що 21 липня у київському метро сталася бійка між групами молодиків. Правоохоронці вже порушили кримінальну справу за даним фактом.

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    Теги: Київ метро гроші бійка машини водій наркотики артист актор чоловік дружина
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    Чоловік акторки з серіалу «Кріпосна» влаштував бійку в Києві (відео)