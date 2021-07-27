На березі Київського моря сталась масова бійка

Під час відпочинку на березі Київського моря виник конфлікт між компанією киян і місцевими мешканцями

Поліція Вишгородщини встановлює обставини конфлікту

24 липня вночі у селі Нові Петрівці біля річки Дніпро сталася масова бійка. Про це до поліції повідомила жителька Києва. У бійці брали участь близько 7-10 осіб.

Нам місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що між компанією мешканців Києва, які приїхали на відпочинок до села, та місцевими жителями виник конфлікт. Усі учасники конфлікту знаходилися у стані алкогольного сп’яніння. За словами мешканців Києва, місцеві жителі кидалися до них у бійку, проте на час приїзду поліцейських між молодими людьми була словесна перепалка. Від запропонованої швидкої медичної допомоги заявниця відмовилася.

Після зібрання всіх необхідних документів поліцейські провели компанію мешканців Києва, що складалася з чотирьох осіб, оскільки останні виявили бажання поїхати.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Для всебічного та повного розслідування поліція досі чекає довідки про ступінь тяжкості завданих тілесних ушкоджень.

Досудове розслідування триває.

До слова, в ніч проти 25 липня в Києві український актор Андрій Федінчик спровокував суперечку та бійку з водіями. Згодом актор вибачився за скандальний інцидент і запевнив, що йому соромно за скоєне.

Також 25 липня у Києві неподалік станції метро «Палац спорту» сталася бійка зі стріляниною.