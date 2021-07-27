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    Кидався на людей: актор з серіалу «Папаньки» Федінчик вибачився за бійку

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    Актор Андрій Федінчик потрапив у скандал - Кидався на людей: актор з серіалу «Папаньки» Федінчик вибачився за бійку
    Актор Андрій Федінчик потрапив у скандал
    Фото: instagram.com/andreyfedinchik

    Заслужений артист України визнає, що поводився неадекватно й пояснив, що у нього трапився нервовий зрив

    Український актор Андрій Федінчик вибачився за скандальний інцидент у Києві й запевнив, що йому соромно за скоєне. Раніше, в ніч проти 25 липня, він спровокував суперечку та бійку з водіями. Про це повідомляє ТСН.

    Все сталося у Подільському районі Києва біля житлового комплексу. Відео, на якому актор спочатку лаявся, а потім спровокував бійку з автомобілістами, розлетілося Мережею. Чоловіка запідозрили у вживанні алкоголю чи наркотиків, але сам він пояснив, що в нього трапився нервовий зрив.

    Заслужений артист України визнає, що поводився неадекватно й пояснив, що у нього трапився нервовий зрив. Мовляв, все це пов'язано з тим, що зараз у його житті триває непростий етап.

    «Ніхто не винен, крім мене. Стільки будувати все і все зруйнувати. У мене проблема з контролем гніву та емоцій. Вибачте всі, я всіх підвів», – заявив Федінчик.

    Й додав, що має розхитану нервову систему – все через багато роботи та «особисті нюанси«, про які публічно говорити він не хоче. Напередодні актор навіть обговорював з дружиною, що варто звернутися до психіатра, проте ще не встиг цього зробити.

    Інцидент трапився у Подільському районі Києва. Зірка серіалу «Папаньки» зигзагами їхав на електричному самокаті, через що інші водії авто почали йому сигналити.

    Чоловік відреагував агресивно й накинувся на одного з автомобілістів, почав витягувати його з машини. Той у відповідь розпилив Федінчику в лице газовий балончик, але актор встиг вдарити чоловіка.

    Увага! Відео містить нецензурну лексику та сцени жорстокості!

    Очевидці притиснули актора до асфальту й намагалися заспокоїти. Згодом його дружина – зірка серіалу «Кріпосна» Наталія Денисенко – вибачилася за поведінку чоловіка.

    Що ж до бійки за участі українського актора, поліція провадження поки що не відкривала. Автомобіліст написав заяву, але ще не вирішив, давати хід справі чи просто вибачити Федінчику.

    Як повідомляв «Главком», раніше у Вінниці суд ухвалив рішення про те, що електросамокат не прирівнюється до транспортних засобів.

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    Теги: Київ машини артист актор поліція
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    Кидався на людей: актор з серіалу «Папаньки» Федінчик вибачився за бійку