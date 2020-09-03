На Березняках у Києві автомобіль збив на переході трьох дівчат (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автомобіль збив людей, коли ті переходили дорогу по зебрі Фото: скріншот відео

Після ДТП водій сам викликав поліцію

У середу, 2 вересня, на вулиці Миколайчука у Дніпровському районі Києва (житловий масив Березняки) сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішоходів.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Аварія трапилась о 21:00.

Водій автомобіля збив одразу трьох дівчат на пішохідному переході.

Пішоходи отримали незначні травми.

Момент ДТП потрапив на камери відеоспостереження. Як свідчить відео, водій перед пішохідним переходом не зменшив швидкість руху.

Після ДТП водій сам викликав поліцію.

Нагадаємо, 25 серпня на території військового коледжу в Києві на вул. Зоологічній нетверезий майор скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток, які приїхали в заклад за формою. Всіх дівчат у важкому стані було госпіталізовано до військового госпіталю.

Дівчат прооперували, двом із них ампутували по нозі.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом наїзду автомобіля на трьох курсанток.

Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід для майора Володимира Холодного у вигляді двох місяців тримання під вартою.