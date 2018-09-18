  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Березняках з’явилися незвичайні липи (фото)

    • Розсилка
    Липи на шпалерах висаджені на бульварі Бучми - На Березняках з’явилися незвичайні липи (фото)
    Фото: Київзеленбуд
    Липи на шпалерах висаджені на бульварі Бучми

    Деревам на шпалерах можна надати будь-яку форму

    Працівники «Київзеленбуду» висадили на бульварі Амвросія Бучми у Дніпровському районі Києва незвичайні дерева. Як повідомляють «зеленбудівці», тут з’явилися липи на шпалерах.

    «На бульварі Бучми дерева липи на шпалерах красуються своєю ексклюзивністю, витонченістю і унікальною красою», - йдеться в повідомленні на сторінці «Київзеленбуду» у Facebook

    Зазначається, що ця технологія не нова, але потребує багато часу та терпіння на її досконалий вид. 

    «У шпалерного методу є основна перевага, яка, власне, і робить його привабливим для зон відпочинку. Це те, що деревам на шпалерах можна надати форму овалу, куба або навіть віяла, що, безсумнівно, надає незвичайності зеленій зоні», - розповіли у «Київзеленбуді».

    Киян запрошують на бульвар Бучми полюбуватися незвичними липами.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Березняках з’явилися незвичайні липи (фото)
    На Березняках з’явилися незвичайні липи (фото)

    Нагадаємо, на початку вересня в парку «Перемога» з'явилася парасолька для романтиків. Під парасолькою розмістили покажчики з відстанню до різних міст Європи, а територію навколо засадять вічнозеленими кущами. Передбачається, що буде висаджено близько 2900 кущів самшиту та 450 кущів бруслини. Влада сподівається, що це місце обов'язково стане улюбленим для відпочинку, зустрічей.

    У парку Потапова в Святошинському районі Києва та у парку Совки на лавочках з’явилися казкові мініатюри художниці Яни Хачикян.

    Читайте також
    Київ кияни Київзеленбуд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ