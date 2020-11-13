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    Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній

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    Автомобіль вилетів на тротуар і збив людей - Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній
    Автомобіль вилетів на тротуар і збив людей
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій таксі міг заснути за кермом

    За попередніми даними, причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні на Окружній у Києві, стало те, що водій автомобіля служби таксі Uber заснув за кермом.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «За попередніми даними, це (ДТП. – Ред.) стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і просто заснув», - написав він.

    Геращенко зазначив, що необхідно ухвалити закон, що регулює роботу ринку послуг таксі. «Закон, який в тому числі встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом», - сказав він.

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    Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній
    Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній
    Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній
    Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній
    Фото: Магнолія-ТВ

    Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

    У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

    Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ Антон Геращенко смерть водій Uber автомобіль
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