Правоохоронці назвали попередню причину смертельного ДТП на Окружній

Автомобіль вилетів на тротуар і збив людей

Водій таксі міг заснути за кермом

За попередніми даними, причиною смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні на Окружній у Києві, стало те, що водій автомобіля служби таксі Uber заснув за кермом.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«За попередніми даними, це (ДТП. – Ред.) стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком перепрацьовував за кермом і просто заснув», - написав він.

Геращенко зазначив, що необхідно ухвалити закон, що регулює роботу ринку послуг таксі. «Закон, який в тому числі встановлював би норми часу роботи водія комерційного автотранспорту і жорстку заборону на перепрацювання за кермом», - сказав він.

Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.