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    Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії

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    Відразу на місці ДТП загинула одна людина, ще одна померла у присутності медиків - Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії
    Відразу на місці ДТП загинула одна людина, ще одна померла у присутності медиків
    Фото: Магнолія-ТВ

    Водій таксі різко з'їхав у бік тротуару, де стояли люди

    У соцмережі з’явилося відео моменту смертельного ДТП, що сталося сьогодні вранці на Окружній у Києві.

    На ньому видно, як водій автомобіля служби таксі Uber рухався прямо, але в якийсь момент різко з'їхав у бік тротуару, де стояли люди. Автомобіль зачепив припаковану автівку, збив пішоходів і в'їхав у кіоск на зупинці.

    Як повідомляє«Магнолія-ТВ», таксиста завезли на освідчення. Свідки аварії розповіли, що водій перебував у неадекватному стані. Втім це міг був і шоковий стан. Все з'ясує експертиза.

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    Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії
    Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії
    Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії
    Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії

    Деталі ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.

    Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ смерть водій Uber автомобіль
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