Жахливе ДТП в Києві: з’явилося відео моменту смертельної аварії

Відразу на місці ДТП загинула одна людина, ще одна померла у присутності медиків

Водій таксі різко з'їхав у бік тротуару, де стояли люди

У соцмережі з’явилося відео моменту смертельного ДТП, що сталося сьогодні вранці на Окружній у Києві.

На ньому видно, як водій автомобіля служби таксі Uber рухався прямо, але в якийсь момент різко з'їхав у бік тротуару, де стояли люди. Автомобіль зачепив припаковану автівку, збив пішоходів і в'їхав у кіоск на зупинці.

Як повідомляє«Магнолія-ТВ», таксиста завезли на освідчення. Свідки аварії розповіли, що водій перебував у неадекватному стані. Втім це міг був і шоковий стан. Все з'ясує експертиза.

Деталі ДТП встановлює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск. У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.