З’явилось відео, як таксист, що зніс людей на зупинці, ганяє по Києву

Молодик за кермом порушує швидкісний режим і небезпечно маневрує на дорогах Києва

У соцмережі оприлюднені відео, які викладав у себе на сторінці в Інстаграм водій таксі служби Uber, що сьогодні, 13 листопада, збив на смерть людей не зупинці громадського транспорту в Києві.

На відео видно, як молодик за кермом автомобіля порушує швидкісний режим на дорогах столиці, небезпечно маневрує, створюючи небезпечні аварійні ситуації.

Нагадаємо, вранці 13 листопада на Окружній у Києві водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.

Столичні поліцейські затримали таксиста, який скоїв смертельне ДТП. За даними правоохоронців, прилад драгер показав, що 23-річний водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Проте, свідки аварії розповідали, що водій перебував у неадекватному стані.