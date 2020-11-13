  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Поліція затримала водія таксі, який на зупинці збив чотирьох людей

    • Розсилка
    Автомобіль таксі зіткнувся з припаркованою автівкою і вилетів на зупинку громадського транспорту - Поліція затримала водія таксі, який на зупинці збив чотирьох людей
    Автомобіль таксі зіткнувся з припаркованою автівкою і вилетів на зупинку громадського транспорту

    На місці ДТП загинули дві жінки

    Столичні поліцейські затримали таксиста, який скоїв смертельне ДТП на зупинці громадського транспорту на Окружній.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай Соната» зіткнувся з припаркованим автомобілем «Хюндай Елантра», виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті «швидкої». Ще двоє осіб госпіталізували.

    Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Поліція затримала водія таксі, який на зупинці збив чотирьох людей
    Поліція затримала водія таксі, який на зупинці збив чотирьох людей

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

    Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

    У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

    Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

    Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.

    Теги: Національна поліція України таксі ДТП Київ кримінал водій автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies