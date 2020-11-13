Поліція затримала водія таксі, який на зупинці збив чотирьох людей

Автомобіль таксі зіткнувся з припаркованою автівкою і вилетів на зупинку громадського транспорту

На місці ДТП загинули дві жінки

Столичні поліцейські затримали таксиста, який скоїв смертельне ДТП на зупинці громадського транспорту на Окружній.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай Соната» зіткнувся з припаркованим автомобілем «Хюндай Елантра», виїхав на автобусну зупинку і врізався у кіоск. Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці події, а 60-річна місцева мешканка померла у кареті «швидкої». Ще двоє осіб госпіталізували.

Прилад драгер показав, що водій, 1997 року народження, не перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, особами що керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії, аби встановити обставини та причини цієї трагічної події.

Нагадаємо, на Окружній водій автомобіля служби таксі Uber вилетів на тротуар, збив людей і в'їхав в кіоск.

У результаті ДТП загинули дві людини: на місці аварії відразу загинула одна людина, ще одна – померла в присутності бригади швидкої допомоги. Крім того, медики шпиталізували двох постраждалих.

Згодом з'явилося відео моменту цього жахливого ДТП.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко озвучив попередню причину ДТП.