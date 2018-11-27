На центральному залізничному вокзалі у Києві шукають бомбу: всіх евакуйовано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вхід до вокзалу закрито, правоохоронці перевіряють об’єкти на знаходження небезпечних предметів Фото: ТСН

Затримки в русі пасажирських поїздів немає

Сьогодні, 27 листопада, до 12:42 до поліції надійшло повідомлення від невідомої особи про замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано, правоохоронці перевіряють об’єкти на знаходження небезпечних предметів.

Затримки в русі пасажирських поїздів немає, посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Бланки замовлень квитків, придбаних через інтернет, пасажири можуть роздрукувати на приміському вокзалі станції Київ-Пасажирський у касах №115, 116.

«Укрзалізниця» просить зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, запровадження воєнного стану на окремих територіях України не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці. Проте, столичний голова не виключає провокацій у Києві.