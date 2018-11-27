Кличко про воєнний стан: у Києві можливі провокації



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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що воєнний стан в окремих областях України не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці

Поліція в столиці сьогодні працює у посиленому режимі

Запровадження воєнного стану на окремих територіях України не вплине на забезпечення життєдіяльності столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, відповідаючи на запитання журналістів.

«Ми розуміємо всю серйозність ситуації в державі. В столиці, як і в інших регіонах, створена рада оборони міста. Наше головне завдання - забезпечити життєдіяльність Києва, а також надати ту допомогу, яка буде потрібна від нас», - заявив Кличко.

«Місто продовжує звичне життя. Але ми розуміємо, що може бути багато провокацій, можуть відбутися різні події. Ми прораховуємо різні сценарії. Поліція в столиці сьогодні працює у посиленому режимі», - зазначив мер.

Щоб пройти такі складні часи, українці повинні згуртуватися, зосередитися на головних завданнях і працювати, вважає Кличко.

«І наш успіх, передусім економічний, – це найкраща відповідь тим, хто бажає дестабілізації в країні», - підкреслив столичний голова.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.