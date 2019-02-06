На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)



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Постраждали водій і пасажир Lexus Фото: Інформатор

Водій Volkswagen втік з місця події

У вівторок, 5 лютого, на перетині Дарницького шосе і вулиці Сортувальної сталася аварія за участю автомобілів Alfa Romeo, Volkswagen Caddy, Lexus і Mazda 6.

ДТП трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

За попередніми даними, спочатку на перетині Дарницького шосе і вулиці Сортувальної відбулося невелике ДТП між автомобілями Mazda 6 і Alfa Romeo. Незважаючи на незначні пошкодження, водії не захотіли оформляти європротокол і стали чекати на поліцейських. Через якийсь час в цьому ж місці під позашляховик Lexus на великій швидкості ззаду влетів Volkswagen Caddy. Удар був такої сили, що Lexus за інерцією відкинуло на Mazda, який в свою чергу вдарив Alfa Romeo.

В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир Lexus. Чоловік від удару знепритомнів. Їх обох госпіталізували медики.

За повідомленнями очевидців, водій Volkswagen перебував в стані алкогольного сп'яніння і після зіткнення вийшов з машини і зник.

Від зіткнення в Lexus стався витік газу.

На місці події працювали поліцейські, які не підпускали до машини очевидців і пресу.

Деталі аварії встановить слідство.