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    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)

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    Постраждали водій і пасажир Lexus&nbsp; - На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    Постраждали водій і пасажир Lexus 
    Фото: Інформатор

    Водій Volkswagen втік з місця події

    У вівторок, 5 лютого, на перетині Дарницького шосе і вулиці Сортувальної сталася аварія за участю автомобілів Alfa Romeo, Volkswagen Caddy, Lexus і Mazda 6.

    ДТП трапилася близько 21:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередніми даними, спочатку на перетині Дарницького шосе і вулиці Сортувальної відбулося невелике ДТП між автомобілями Mazda 6 і Alfa Romeo. Незважаючи на незначні пошкодження, водії не захотіли оформляти європротокол і стали чекати на поліцейських. Через якийсь час в цьому ж місці під позашляховик Lexus на великій швидкості ззаду влетів Volkswagen Caddy. Удар був такої сили, що Lexus за інерцією відкинуло на Mazda, який в свою чергу вдарив Alfa Romeo.

    В результаті аварії постраждали водій і дівчина-пасажир Lexus. Чоловік від удару знепритомнів. Їх обох госпіталізували медики.

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    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    На Дарницькому шосе п’яний водій Volkswagen влаштував велику ДТП (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    За повідомленнями очевидців, водій Volkswagen перебував в стані алкогольного сп'яніння і після зіткнення вийшов з машини і зник.

    Від зіткнення в Lexus стався витік газу.

    На місці події працювали поліцейські, які не підпускали до машини очевидців і пресу.

    Деталі аварії встановить слідство.

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