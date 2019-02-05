В понеділок в Україні сталося більше 700 ДТП



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Внаслідок ДТП, які сталися 4 лютого, четверо людей загинули

Протягом 4 лютого в Україні сталися 713 дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких постраждали 47 людей і четверо загинули.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України у соцмережі Facebook.

Також зазначається, що поліцейські склали 430 протоколів за статтею 130 (керування транспортними засобами у стані сп’яніння).

У поліції закликали водіїв бути уважними за кермом.

Раніше повідомлялося, що водія «Ауді», підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві, взято під варту на два місяці без права на внесення застави.

Автопригода трапилася 31 січня близько 19-ї години на площі Перемоги: водій «Ауді» їхав по вулиці Дмитрівській зі сторони вулиці Бульварно-Кудрявської в напрямку бульвару Тараса Шевченка, зіткнувся з «Фольксвагеном», потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де скоїв наїзд на автомобіль «Мазда». Від зіткнення вказані транспортні засоби відкинуло на «Тойоту», «Део» та «Шкоду».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в лікарні від отриманих травм загинула водійка «Мазди», ще двоє осіб - водій «Ауді» з переломом ноги та водій «Шкоди» із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини - госпіталізовані.

За фактом смертельної ДТП розпочато кримінальне провадження.