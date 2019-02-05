Під Києвом вантажівка влетіла у військовий тягач (фото)



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Від удару у Volvo зім'яло половину кабіни Фото: Інформатор

ДТП сталася на Житомирському шосе

У вівторок, 5 лютого, в кількох кілометрах від Києва на житомирській трасі сталася ДТП за участі вантажівки Volvo і військового КрАЗа.

У результаті зіткнення травми отримав водій Volvo. Чоловіка госпіталізували з травмою шиї. Про це повідомляє Інформатор.

Військовий тягач рухався з Києва у напрямку Житомира. У 300 метрах від поста поліції його наздогнала великогабаритна вантажівка Volvo, яка перевозила будівельний вагончик. Від удару у нього зім'яло половину кабіни. Водій встиг вивернути кермо і піти трохи в крайній ряд, тому основний удар припав на пасажирську частину, де нікого не було.

КрАЗ їхав не у військовій колоні, тягач міняв пункт дислокації.

Через аварію на виїзді з Києва ускладнений рух транспорту. На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановить причини аварії.