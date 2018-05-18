На «Фестивалі чемпіонів» на Хрещатику виступлять Onuka і ДахаБраха

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Серед зірок, які виступатимуть у фан-зоні, буде Onuka

На сцені головної фан-зони виступатиме багато зірок

На головній фан-зоні, яку облаштовують у центрі Києва до фіналів чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів, виступлять Onuka і ДахаБраха. Про це під час прес-конференції повідомила керівник прес-служби Федерації футболу України Тетяна Горобченко.

«Фестиваль чемпіонів» на Хрещатику від Головпоштамту до ЦУМу буде тривати з 24 по 27 травня, Буде багато активностей. Кожен гість зможе взяти участь в розіграші призів від спонсорів. Також на сцені виступатиме багато зірок, серед яких будуть національні музиканти: Onuka, ДахаБраха, ТНМК. Виступатимуть відомі діджеї та фрістайлери. Останні не тільки демонструватимуть свої вміння, а й проводитимуть майстер-класи для дітей», - розповіла вона.

Вхід буде вільний. Фестиваль працюватиме щодня з 11:00 до 23:00, крім суботи.

«Оскільки в цей день він закриється о 20:00 безпосередньо перед початком фінальних матчів. Публічного перегляду матчів на фестивалі організовано не буде», - додала Горобченко.

Як повідомлялося, нідерландський діджей Hardwell виступить на фіналі Ліги чемпіонів 2017/2018.

Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.

У свою чергу українська поп-зірка Tayanna виступить на церемонії відкриття фіналу жіночої Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 24 травня.

26-го травня у фіналі чоловічої Ліги чемпіонів зіграють «Реал» і «Ліверпуль».

А 24-го травня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського трофей жіночої Ліги чемпіонів розіграють «Ліон» та «Вольфсбург».

Джерело: 44.ua