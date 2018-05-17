Бренд країни-агресора не буде представлений на вулицях Києва під час фіналу Ліги чемпіонів
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УЄФА з розумінням поставився до такого рішення
Представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко повідомив, що російська компанія «Газпром», яка є одним з головних спонсорів Ліги Чемпіонів, не буде представлена на київських вулицях під час фіналу.
УЄФА з розумінням поставився до такого рішення і не став наполягати, незважаючи на те, що вимагає жорсткого дотримання своїх контрактів.
Фінал Ліги чемпіонів між «Ліверпулем» і «Реалом» відбудеться в Києві 26 травня на НСК «Олімпійський».
Раніше повідомлялося, що станом на 15-е травня у Києві практично всі локації підготовлені до проведення фіналів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жіночих команд сезону 2017/2018.
Як відомо, київський фінал Ліги чемпіонів транслюватиметься по всьому світу.
Як відомо, головною «зіркою» церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», стане британська співачка Дуа Ліпа.
Джерело: LB.ua