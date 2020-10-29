На Київщині через коронавірус закриті на карантин 14 дитсадків



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Школи Київщини перебувають на канікулах

У Київській області в умовах адаптивного карантину працює 780 закладів дошкільної освіти, які відвідує майже 55 тисяч дітей. Наразі на карантині перебувають 14 садочків. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації Олена Єфіменко.

Так, закрито на карантин садочки:

по одному – у Згурівському, Тетіївському і Таращанському районах, у Миронівській та Баришівській ОТГ;

по два – у Фурсівській та Узинській ОТГ та Сквирському районі,

4 заклади – в Яготинському районі.

703 школи Київської області продовжують перебувати на осінніх канікулах.

Навчальні заклади, які опинилися в «червоній» зоні, після закінчення канікул будуть працювати дистанційно. Йдеться про міста Бориспіль, Васильків, Обухів та Бориспільський і Обухівський райони.

На дистанційні формі навчання до 15 листопада перебувають 22 заклади професійної освіти та 11 закладів фахової перед вищої освіти.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

У четвер, 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул. Після канікул у дистанційному форматі будуть працювати вісім шкіл.