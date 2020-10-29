Школи Києва розпочали навчання після канікул: особливості другої чверті



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У кожній третій школі Києва окремі класи навчатимуться дистанційно

У четвер, 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул.

У зв’язку з цим 28 жовтня директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян провела онлайн-нараду з колегами, під час якої були підбиті підсумки першої чверті та визначені особливості другої.

За її словами, навчальні заклади Києва «успішно пройшли І чверть». «У двох районах міста (Деснянському та Дніпровському) не було жодної школи, яку б повністю переводили на навчання в дистанційному форматі. Цікаво, що протягом першої чверті у режимі дистанційного навчання (у різні періоди) всього працювали 20 шкіл, з них лише 2 на лівому березі. За нашими показниками лівий берег виявився освітньо стабільним. Найбільше дистанційних шкіл у Києві в вересні-жовтні було в Оболонському (7) та Печерському (5) районах. Змішану форму навчання найменше застосовували для учнів початкової школи (7,5% шкіл у трьох районах міста). У кожній четвертій школі її використовували на ІІ та ІІІ рівнях освіти», - розповіла Фіданян.

Вона повідомила, що:

8 шкіл міста (1,8%) розпочнуть другу чверть у дистанційному форматі (в останній день першої чверті таких шкіл було 7);

у кожній третій школі окремі класи також працюватимуть дистанційно (142 школи, було - 186);

585 (1,5%) хворих на коронавірус працівників (мали 453 хворих).

«Кожна школа вже випробувала свої індивідуальні моделі організації навчання, внесла певні коригування та розпочинає другу чверть більш впевнено. Ми усі вчимося», - зазначила Фіданян.

Вона визначила особливості другої чверті:

Вона найкоротша та завершує перший семестр. Її фіналом буде семестрове оцінювання. Це період зміни погодних умов та, як правило, зростання респіраторних захворювань.

Фіданян додала, що викликів не меншає, але Covid не має стати на заваді навчальному процесу.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після канікул у дистанційному форматі будуть працювати вісім шкіл.

На Київщині школи в «червоних» зонах будуть переведені на дистанційну форму роботи.

У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул будуть ухвалюватись окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.