Директорка школи проти Головного санітарного лікаря. Суд виніс рішення у цікавій карантинній справі



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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

Феміда стала на бік директорки навчального закладу, на яку склали адмінпротокол щодо порушення карантину

Олександрійський міськрайонний суду Кіровоградської області не знайшов у діях директорки Щасливського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти складу адміністративного правопорушення за ст. 44-3 КУпАП («Порушення правил карантину») і закрив справу.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 19 жовтня.

24 вересня на керівницю навчального закладу було складено адмінпротокол через відсутність алгоритму дій на випадок надзвичайної ситуації, пов`язаної з реєстрацією випадків захворювання на Covid-19 серед здобувачів освіти та працівників цього закладу освіти.

Зокрема, персонал закладу допускається до роботи без проведення термометрії; не організовано центральний збір використаних засобів індивідуального захисту, паперових серветок в окремі контейнери; в санітарному вузлі для хлопчиків та в умивальній кімнаті біля їдальні відсутні паперові рушники; на вході для учнів 5-9 класів не організовано місце для обробки рук антисептичними засобами; відсутні інструкції на дезінфікуючі засоби; працівники не знають правил застосування дезінфікуючих засобів; на вході до дошкільного підрозділу не організоване місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками; у дошкільному підрозділі використовуються багаторазові (тканинні) рушники.

Усі перераховані недоліки порушують пункти постанов Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 21 травня 2020 року №25 і від 22 серпня 2020 року №50.

Директорка не з`явилася до суду. Від її захисника надійшло клопотання про закриття справи про адміністративне правопорушення у зв`язку з відсутністю в діях клієнтки події та складу адміністративного правопорушення.

Суд дослідив матеріали справи і наголосив: у Головного державного санітарного лікаря України відсутні повноваження на встановлення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм. Статтею 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» лише передбачено повноваження санітарного лікаря на внесення на затвердження центральному органу виконавчої влади проекти актів, якими встановлюються державні санітарні норми та правила тощо.

«Отже, суддя приходить до висновку, що Протиепідемічні заходи у закладах освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 2020 року №50 та Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року №25, не є актами законодавства, якими встановлюються правила щодо карантину людей у розумінні ст. 44-3 КУпАП», - сказано у постанові суду.

Як повідомляв «Главком», Тернопільський міськрайонний суд закрив справи проти директорів місцевих шкіл №№7, 11, 17, 18, 20, 28, завідувачів дитсадків №№4, 12, 14, 23 і керівника Тернопільського технічного ліцею міської ради, яких правоохоронці підозрювали у порушенні правил карантину (ст. 44-3 КУпАП). Протягом 7-8 вересня поліцейські склали адмінпротоколи на керівників навчальних закладів Тернополя за не вжиття заходів щодо неуможливлення відвідування закладів здобувачами освіти.

Суд проаналізував обставини справ та аргументи сторін і дійшов висновків, що керівник закладу освіти не може виступати суб`єктом адміністративного правопорушення, обмежуючи відвідування здобувачам освіти.