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    Наука та освіта

    Як працюватимуть школи після канікул: роз’яснення Міносвіти

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    Наступного тижня в українських школах мають розпочатися заняття після канікул - Як працюватимуть школи після канікул: роз’яснення Міносвіти
    Наступного тижня в українських школах мають розпочатися заняття після канікул

    Станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів

    У Міністерстві освіти і науки України повідомили, що рішення про організацію роботи школи після канікул, які закінчуються 30 жовтня, будуть вирішувати окремо в залежності від епідемічної ситуації в регіоні.

    Про це повідомила пресслужба Міносвіти, пише РБК-Україна.

    Крім того, питання організації навчання школярів, в яких працюватимуть виборчі комісії після 30 жовтня, будуть вирішуватися керівниками навчальних закладів у кожному випадку окремо.

    Зазначається, що станом на 27 жовтня в Україні на самоізоляції перебувають учні 2160 класів і у 458 школах освітній процес організований з використанням технологій дистанційного навчання.

    Раніше Міносвіти повідомило, як навчатимуться школярі у «червоній» зоні після канікул.

    Нагадаємо, Міносвіти оновило правила дистанційного навчання у школах: що змінилося.

    Також українські школярі, згідно з рекомендацією Міносвіти, пішли на екстрені канікули з 15 до 30 жовтня. А студентам вишів і технікумів порадили виїхати з гуртожитків і навчатись дистанційно до 15 листопада.

    Разом з тим у ВООЗ заявили, що закривати школі через коронавірус – малоефективно.

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