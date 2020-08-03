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    На Київщині чоловік кинув гранату своїм сусідам (фото)

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    Вибух стався на городі сусідів молодика - На Київщині чоловік кинув гранату своїм сусідам (фото)
    Вибух стався на городі сусідів молодика
    Фото: Нацполіція

    За хуліганські дії порушнику загрожує ув’язнення до семи років.

    У селі Старе в Бориспільському районі Київщини місцевий житель кинув гранату на город своїй сусідці. Від вибуху ніхто не постраждав.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У такий спосіб чоловік напідпитку намагався повернути додому свою дружину, яка пішла на гостини. Однак та не бажала повертатися, тому чолов’яга не зупинився на цьому і продовжував погрожувати. Вкрай перелякані сусіди викликали поліцію.

    На місце події прибула слідчо-оперативна група Бориспільського відділу поліції та спеціалісти-вибухотехніки поліції Київщини, які вилучили металеві уламки, важіль запалу та інші речові докази. За попередніми даними, стався вибух гранати РГД-5.

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    На Київщині чоловік кинув гранату своїм сусідам (фото)
    На Київщині чоловік кинув гранату своїм сусідам (фото)

    Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель. Його затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, і наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

    Слідчі Бориспільського відділу поліції провели невідкладний обшук за місцем проживання правопорушника, де виявили та вилучили пістолет «Флобер».

    Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

    Національна поліція України вибух кримінал Київщина
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