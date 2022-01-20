На Київщині фотограф зі спільницею підробляли Covid-сертифікати

Підроблені документи не вносились до жодної із електронних баз Міністерства цифрової трансформації

Вартість довідок складала від $100

Правоохоронці Київщини затримали фотографа та його спільницю, які підробляли Covid-сертифікати. Про це повідомляє поліція Київської області.

Вартість довідок складала від $100.

46-річний фотограф разом із 34-річною спільницею організували виробництво сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

«Зловмисники розміщували оголошення у мережі, а також поширювали рекламні листівки про виготовлення дипломів, атестатів, сертифікатів про вакцинацію та інших документів.

Замовлення довідок, у тому числі про разову вакцинацію та міжнародних Covid-сертифікатів, здійснювалось через канал у одному із месенджерів. Вартість довідок складала від $100 доларів», – йдеться у повідомленні.

Приміщення, де організували виготовлення фейкової медичної документації знаходилося у Києві. Документи фігуранти відправляли службою доставки по всій території України, не зазначаючи власних персональних дані – лише персональні дані замовників.

Підроблені документи не вносились до жодної із електронних баз Міністерства цифрової трансформації.

За місцем проживання фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили принтери, бланки дипломів, атестатів та сертифікатів та інші документи, що підтверджують причетність лиходіїв до вчинення протиправної діяльності.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від трьох до восьми років.

Нагадаємо, Ковпаківський районний суд Сум визнав винним місцевого мешканця у збуті підробленого офіційного документу і призначив 25,5 тис. грн штрафу.