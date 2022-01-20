Очільник Вищої ради правосуддя йде з посади

Маловацький повідомив, що далі його чекає «адвокатура, спорт та наука»

Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький заявив, що йде з посади. У соцмережах він звернувся до колег, адвокатів та суддів, яким подякував за плідну співпрацю і наголосив, що далі його чекає «адвокатура, спорт та наука».

«Мій професійний шлях як виконувача обов’язків голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя завершився. Щиро вдячний всім працівникам апарату Вищої ради правосуддя, особливо працівникам, які кожен день лагодили несправності, прибиральницям, які вже о шостій ранку дбали про чистоту в приміщенні та звичайно працівникам Служби судової охорони, які цілодобово охороняли приміщення ВРП», – написав він.

Особливу вдячність він висловив керівникам державної служби Вищої ради правосуддя, інспекторам і помічникам, які «витратили сім років свого життя задля забезпечення безперервної роботи Вищої ради правосуддя і витримали наукові ідеї і постійні удосконалення».

«Моя каденція у Вищій раді правосуддя – це неоціненний досвід правової, керівної та політичної роботи. Цей склад Вищої ради правосуддя був найкращим, за що вдячний кожному з колег: науковцям – за думки, адвокатам – за незламність духу, суддям - за очікувану обережність, яка межує із самознищенням, прокурорам за прямоту і гідність», – наголосив Маловацький і додав, що вірить, що все на краще.

«Ми переможемо. Надалі – адвокатура, спорт та наука. Маю самоповагу. Слава Україні!», – резюмував свій допис Маловацький.

До слова, восени Офіс президента анонсував «рішучі кроки» щодо судової реформи в Україні.

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