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    Очільник Вищої ради правосуддя йде з посади

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    ЗМІ називали&nbsp;Олексія Маловацького противником судової реформи - Очільник Вищої ради правосуддя йде з посади
    ЗМІ називали Олексія Маловацького противником судової реформи
    фото: Oleksii Malovatskyi/facebook

    Маловацький повідомив, що далі його чекає «адвокатура, спорт та наука»

    Виконувач обов’язків голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький заявив, що йде з посади. У соцмережах він звернувся до колег, адвокатів та суддів, яким подякував за плідну співпрацю і наголосив, що далі його чекає «адвокатура, спорт та наука».

    «Мій професійний шлях як виконувача обов’язків голови Вищої ради правосуддя і члена Вищої ради правосуддя завершився. Щиро вдячний всім працівникам апарату Вищої ради правосуддя, особливо працівникам, які кожен день лагодили несправності, прибиральницям, які вже о шостій ранку дбали про чистоту в приміщенні та звичайно працівникам Служби судової охорони, які цілодобово охороняли приміщення ВРП», – написав він.

    Особливу вдячність він висловив керівникам державної служби Вищої ради правосуддя, інспекторам і помічникам, які «витратили сім років свого життя задля забезпечення безперервної роботи Вищої ради правосуддя і витримали наукові ідеї і постійні удосконалення».

    «Моя каденція у Вищій раді правосуддя – це неоціненний досвід правової, керівної та політичної роботи. Цей склад Вищої ради правосуддя був найкращим, за що вдячний кожному з колег: науковцям – за думки, адвокатам – за незламність духу, суддям - за очікувану обережність, яка межує із самознищенням, прокурорам за прямоту і гідність», – наголосив Маловацький і додав, що вірить, що все на краще.

    «Ми переможемо. Надалі – адвокатура, спорт та наука. Маю самоповагу. Слава Україні!», – резюмував свій допис Маловацький.

    До слова, восени Офіс президента анонсував «рішучі кроки» щодо судової реформи в Україні.

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    Теги: реформа суд спорт судова реформа Конституційний суд закон наука правосуддя Вища рада правосуддя Олексій Маловацький
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    Очільник Вищої ради правосуддя йде з посади