В Україні суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката

Обвинувачений обіцяв клієнтам вносити відомості у центральну базу даних без проведення щеплення і за грошову винагороду

Мешканець Сум оцінив свою послуги у майже три тисячі гривень за фальшивий медичний документ

Ковпаківський районний суд Сум визнав винним місцевого мешканця у збуті підробленого офіційного документу і призначив 25,5 тис. грн штрафу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 23 грудня.

В обвинуваченого виник умисел щодо незаконного збагачення за рахунок збуту підроблених сертифікатів вакцинації від гострої респіраторної хвороби Covid-19. Для цього чоловік підшукав собі спільника. Натомість роль обвинуваченого зводилася до того, що він шукатиме людей, котрі з особистих міркувань не бажали вакцинуватися від Covid-19 та пропонуватиме їм послуги щодо виготовлення підроблених сертифікатів на їхнє ім’я. А також вноситиме відомості у центральну базу даних електронної системи охорони здоров’я без проведення щеплення і за грошову винагороду.

На початку жовтня минулого року обвинувачений знайшов клієнта, який через Telegram надіслав йому копію закордонного паспорта. Наступного дня чоловік перекинув 2,8 тис. грн на банківську картку обвинуваченого за виготовлення підробленого сертифікату вакцинації. Через кілька днів був готовий covid-сертифікат, у якому незаконно використовувалися дані клінічної лікарні Святого Пантелеймона Сумської міської ради, штамп та підпис лікаря.

19 жовтня обвинувачений, перебуваючи біля магазину «Феєрія», що на вул. Горького у Сумах, збув клієнту підроблений міжнародний сертифікат вакцинації.

Чоловік підписав із прокурором угоду про визнання винуватості. Сторони узгодили покарання у вигляді штрафу 25,5 тис. грн. Після цього угоду затвердив суд.

Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», на Дніпропетровщині власниця фальшивого covid-свідоцтва отримала покарання у вигляді одного року обмеження волі, яке суд замінив на рік випробувального терміну. Обвинувачена придбала у невідомої особи підроблене свідоцтво про вакцинацію від коронавірусної хвороби COVID-19. Фейковий документ жінка використовувала з метою отримання права безперешкодно відвідувати заклади громадського харчування (бари, ресторани, кафе тощо).

Крім цього, інструкторку поштового зв’язку Волинської дирекції АТ «Укрпошта» визнано винною у пособництві з підробки медичних документів і призначено три роки тюрми, які замінили на рік іспитового терміну. За даними слідства, протягом лютого-березня 2021 року обвинувачена у змові з невстановленою досудовим розслідуванням особою виготовили близько 60 фальшивих медичних довідок з негативними ПЛР-тестами на Covid. Для цього працівниця пошти робила копії паспортів потенційних клієнтів і через мобільний додаток Viber скидала спільнику.