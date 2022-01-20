Як відновити трудовий стаж, коли втрачені документи: поради ексміністра

Якщо у Пенсійному фонді відсутня ця інформація про стаж, варто звертатися до суду

З 2004 року в Україні діє електронна система обліку

У випадках, коли втрачені документи і неможливо точно встановити робочий стаж громадянина, варто звертатися до суду. Такі рекомендації дав ексміністр соцполітики України Павло Розенко під час обговорення питання пенсій на телеканалі «Київ».

Ексчиновник розповів, як не лишитися без пенсії та не загубити напрацьованого стажу.

«У нас сьогодні не існує такого поняття як трудовий стаж. Ми говоримо тільки про страховий стаж, тобто час, коли людина або роботодавець сплачував страхові внески в Пенсійний фонд. Бувають випадки, коли у Пенсійному фонді відсутня ця інформація за різних причин. Наприклад, люди працювала на нині окупованих територіях. Або «загубився» стаж за період до 2002-го року. Тому що з 2004-го в Україні запрацювала електронна система обліку», – зазначив Розенко.

За словами ексміністра, якщо людина виявила таку «нестачу», слід звернутися, по-перше, до Пенсійного фонду, який має повноваження робити запити до роботодавців або їх наступників. Якщо підприємства ліквідовані і знайти бухгалтерські документи не можливо, то єдиний варіант – звернутися до суду. Як правило в таких ситуаціях, за словами Розенко, суд приймає рішення на користь громадянина.

У той час, коли мінімальна пенсія в Україні становить 1934 грн, а середня – 3944 грн, в Україні є верства пенсіонерів, що отримує пенсійні виплати в десятки разів більші за ці показники. На це у своєму блозі звернув увагу колишній народний депутат, лідер політичної партії Громадський рух «Рідна країна» Микола Томенко.

Раніше повідомлялося, що в Україні з січня 2021-го до січня 2022-го середня пенсія судді злетіла з 67, 9 тис. до 90,8 тис. грн, або на 22,8 тис. грн. Водночас, простим українцям, які отримують виплати за віком, пенсію підвищили за рік із 3538 до 3944 грн.

До слова, упродовж останніх п’яти років кількість пенсіонерів в Україні значно скоротилася. Цей процес розпочався ще до початку пандемії коронавірусу – щонайменше у 2021 році.