На Київщині малолітки випили наливки і влаштували погром на кладовищі (фото)



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Малолітні зловмисники пошкодили 7 пам’ятників на могилках Фото: Нацполіція

Поліція відкрила два кримінальних провадження

До оперативного працівника поліції звернувся представник сільської громади про те, що у селі Мала Антонівка Білоцерківського району на місцевому цвинтарі діти пошкодили могили. Поліцейський відразу викликав на підмогу своїх колег. Вже за кілька хвилин на місці події працювали група реагування патрульної поліції, інші оперативники та працівники ювенальної превенції.

Як повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області, хуліганів швидко встановили. Ними виявилися четверо дітей 9-ти, 10-ти та двоє 13-річного віку, усі жителі міста Узин. Як виявилось, один зі старших хлопчаків вже попадав у поле зору поліцейських за скоєння крадіжки.

Компанія зізналась у вчинених злочинах та розповіли всю передісторію свого варварського вчинку на кладовищі: спочатку хлопчаки викрали металеві труби з території Узинського цукрового заводу, здали їх на пункт прийому металобрухту. На 137 грн розпили наливки і поїхали розважатися у село Мала Антонівка.

Малолітні зловмисники пошкодили 7 пам’ятників на могилках, 3 з яких знищено повністю і не підлягають реставрації.

За даними фактами відкриті два кримінальних провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та за ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Триває слідство.