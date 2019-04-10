На Вінниччині двоє підлітків понівечили півдесятка могил



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Тривають слідчі дії

9 квітня в с. Махаринці Козятинського району працівники поліції затримали двох підлітків, які на кладовищі пошкодили шість могил. За словами правопорушників, у такий спосіб вони вирішили розважитись.

Близько 13.00 до поліції надійшли повідомлення від місцевих жителів що на сільському кладовищі пошкоджені могили.

Як розповів начальник Козятинського відділення поліції Олег Швець, проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили особи підозрюваних. Ними виявились двоє 14-річних місцевих жителів. У такий спосіб хлопці вирішили розважитись.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 297 КК України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). За таке правопорушення передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Джерело: Vinbazar