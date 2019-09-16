У Києві чоловік стріляв у рятувальників, поки вони гасили пожежу у його дворі



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Пожежа сталася у приватному будинку Голосіївського району

Чоловік вистрілив у рятувальників п'ять разів, доки поліція затримала стрілка

У Києві, на вулиці Набережно-Корчуватській, під час гасіння пожежі стріляли у рятувальників.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники гасили пожежу на території приватного житлового будинку у Голосіївському районі. Згодом, в їх сторону було здійснено п'ять пострілів з револьверу системи «Наган», переобладнаному для відстрілу гумових куль.

«Саме під час розвідки в приватному будинку в сторону рятувальників був здійснений перший постріл без попередження. В середині будинку перебував його мешканець, чоловік 1955 року народження. Покинувши будинок, начальник караулу 17-ї ДПРЧ дав команду особовому складу лишити територію приватної садиби. На той момент займання вже було ліквідовано. Господар садиби вийшов на подвір’я та здійснив ще кілька пострілів в сторону пожежних підрозділів», - йдеться у повідомленні.

На прохання вогнеборців припинити стрілянину чоловік не звертав уваги. Згодом поліції затримала стрілка. Ніхто в результаті стрілянини не постраждав.

«Під час затримання, господар добровільно віддав зброю та вибачився за свій вчинок, пояснивши, що одразу не впізнав рятувальників», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 вересня, невідомий чоловік влаштував стрілянину у столичному тролейбусі на вулиці Федорова, в результаті постраждали дві людини.