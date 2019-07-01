На Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти (фото)
Поліція Київщини розшукує матір, яка викинула дитину
У місті Узин Білоцерківського району Київщини перехожі знайшли біля сміттєвого бака по вулиці Котляревського замотане тіло новонародженого хлопчика.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Тіло немовляти направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.
Як повідомлялося, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.