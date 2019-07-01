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    На Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти (фото)

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    Тіло хлопчика лежало біля сміттєвих баків - На Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти (фото)
    Тіло хлопчика лежало біля сміттєвих баків
    Фото: Нацполіція

    Поліція Київщини розшукує матір, яка викинула дитину

    У місті Узин Білоцерківського району Київщини перехожі знайшли біля сміттєвого бака по вулиці Котляревського замотане тіло новонародженого хлопчика.

    На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Тіло немовляти направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.

    Як повідомлялося, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.

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