На Київщині на смітнику знайшли тіло немовляти (фото)



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Тіло хлопчика лежало біля сміттєвих баків Фото: Нацполіція

Поліція Київщини розшукує матір, яка викинула дитину

У місті Узин Білоцерківського району Київщини перехожі знайшли біля сміттєвого бака по вулиці Котляревського замотане тіло новонародженого хлопчика.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції, судово-медичний експерт. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Тіло немовляти направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті. Попередньо встановлено, що дитина померла до початку фізіологічних пологів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять заходи щодо встановлення особи матері знайденого мертвого немовляти.

Як повідомлялося, у Львівській області жінка народила немовля та покинула його на території кондитерського цеху, в якому працює.