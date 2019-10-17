Поліція знайшла порушення правил безпеки на залізничних переїздах на Київщині



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Обстеження одного із залізничних переїздів на Київщині Фото: Патрульна поліція Київської області

Поліцейські видали шість приписів і винесли чотири адміністративних матеріали

На Київщині триває практичний етап осіннього комісійного огляду автомобільних доріг, вулиць та залізничних переїздів. Він розпочався 1 жовтня й триватиме до 31 жовтня.

Патрульні відділу безпеки дорожнього руху спільно з представниками регіональних філій «Укрзалізниці» провели комісійне обстеження 43-х залізничних переїздів у межах області. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

В результаті цього огляду видано 6 вимог (приписів) на усунення виявлених недоліків та винесено 4 адміністративних матеріали за ч.1 ст.140 (порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху при утриманні залізничних переїздів, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху при виникненні умов, які загрожують безпеці руху, або неприйняття своєчасних заходів до відновлення безпечних умов для руху) КУпАП.

Діяльність патрульної поліції у даному напрямку триває й надалі.