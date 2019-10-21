ДТП на Київщині: рятувальникам довелося вирізати водія із автівки (фото)
Не поділили дорогу ВАЗ і «Мерседес»
У неділю, 20 жовтня, між селами Лизогубова Слобода та Сотниківка Згурівського району Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ та «Мерседес».
Повідомлення про ДТП надійшло на пульт зв’язку оперативно-диспетчерської служби Згурівського району о 19:25.
На місце події виїхав черговий караул 26–ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Згурівка, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю встановлено, що водій автомобіля ВАЗ зажатий конструкціями автівки.
Рятувальники за допомогою аварійно-рятувального обладнання провели деблокацію потерпілого та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.
Як повідомлялося, 19 жовтня у ДТП на Гостомельському шосе загинула відома блогерка Олена Кузавіні. Поліція з'ясовує обставини ДТП за участю автомобіля Volkswagen та мотоцикла BMW на Гостомельському шосе.