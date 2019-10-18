Розстріл автівки у Дніпрі: ЗМІ назвали ім’я жертви та причину конфлікту



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У четвер ввечері в Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій Фото: ТСН

Джерелом конфлікту, який призвів до вбивства, могли бути якісь суперечки в кримінальному середовищі, зокрема перерозподіл сфер впливу

Стали відомими деякі подробиці гучного вбивства на Заводській Набережній Дніпра. Там обірвалося життя 27-річного водія позашляховика Mercedes ML 350.

Із власних джерел ТСН стало відомо, що загиблий житель Дніпра Армен Багдасарян мав зустріч у ресторані. Начебто під час або після неї стався конфлікт, водій Mercedes ML 350 намагався втекти, однак за ним влаштували справжнє переслідування. Про те, що пострілів було багато, свідчать ушкодження автомобіля: прострілені три колеса, отвори від куль у капоті, на крилі та два у вітровому склі.

За висновками експертів, смерть наступила миттєво і була спричинена вогнепальним пораненням у груди. Поліцейські, які працюють на місці злочину, не називають знаряддя вбивства, однак напевне говорять, що це був не пістолет – гільзи від куль крупніші, отже калібр був більшим, пише ЗМІ.

Із власних джерел виданню стало відомо, що джерелом конфлікту, який призвів до вбивства, могли бути якісь суперечки в кримінальному середовищі, зокрема перерозподіл сфер впливу. Однак у поліції офіційно це не підтверджують, як і взагалі наразі не повідомляють жодних версій того, що сталося.

Щодо чотирьох осіб, які були затримані правоохоронцями неподалік місця трагедії, у поліції наголошують: ці люди не є затриманими процесуально, а лише перевіряються на можливість причетності.

Жодних підозр чи звинувачень щодо них не існує, тому повідомлення деяких ЗМІ про арешт убивць не відповідають дійсності. Так само, як і поширена деякими інтернет-виданнями інформація щодо особистих даних людини, яку в медіа називають імовірним кілером – у поліції категорично спростовують цю інформацію.

Нагадаємо, у четвер ввечері, 17 жовтня, у Дніпрі четверо невідомих обстріляли автомобіль «Мерседес», в результаті чого загинув водій.