Смертельна ДТП на Гостомельському шосе: поліція відкрила провадження (фото)



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ДТП на Гостомельському шосе Фото: Нацполіція

У ДТП агинула відома блогерка

Столичні поліцейські з'ясовують обставини смертельної автопригоди на Гостомельському шосе, під час якої загинула дівчина-водій мотоцикла.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«До столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобіля Volkswagen та мотоцикла BMW на Гостомельському шосе… За попередньою інформацією, водій легковика рухався по шосе зі сторони столиці. У момент виїзду з узбіччя на проїжджу частину у задню ліву частину автомобіля в’їхав мотоцикл», - йдеться в повідомленні.

Водіїв транспортних засобів доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Лікарі діагностували у водія легковика струс головного мозку, 41-річна водійка мотоцикла від отриманих травм померла у лікарні.

У соцмережі повідомляють, що загинула відома блогерка Олена Кузавіні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та встановлюють механізм і причини автопригоди.