На Київщині невідомі вбили таксиста: поліція розшукує чорний Audi



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Вбивство сталося в Яготині

У четвер, 21 березня, в місті Яготин Київської області невідомі на автомобілі Audi чорного кольору вбили таксиста.

Повідомлення про автомобіль, на якому могли сховатися зловмисники, поліцейські отримали близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.

Поліцейські розшукують чоловіків, які скоїли тяжкий злочин. Невідомі зникли з місця події на автомобілі Audi чорного кольору з державними номерними знаками АА8636МА. На даний момент вони можуть направлятися до Києва.

Раніше повідомлялося, що в Яготинському районі Київської області на узбіччі дороги знайдено обгорілий труп чоловіка. На вигляд загиблому понад 30 років, тіло обвуглене, однак інших зовнішніх ознак насильницької смерті не виявлено. Одяг обгорілий, але на ньому виявлено сліди від клейкої стрічки. Поряд з тілом виявлено обгорілий мобільний телефон та пляшку з займистою речовиною.

Особу та обставини загибелі чоловіка встановлює слідство. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України – умисне вбивство.