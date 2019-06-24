На Київщині невідомі зіпсували борди кандидата у нардепи



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Представники кандидата у народні депутати звернулися до правоохоронних органів

Спостерігачі Опори у Київській області зафіксували білборди на користь кандидата у народні депутати Олександра Жукотанського, облиті червоною фарбою.

Про це повідомляє пресслужба Опори.

Кандидат у депутати Верховної Ради зареєстрований 3 червня у 93 виборчому окрузі, як самовисуванець

Три зіпсованих борди розміщені у Богуславі, а один зафіксували у Миронівці. На них зображений кандидат та напис «Жукотанський Олександр. Кандидат у народні депутати по округу 93. За стабільне майбутнє». На цих бордах зображення кандидата невідомі залили червоною фарбою.

У зв’язку з інцидентом представники кандидата у народні депутати звернулися до правоохоронних органів. У поліції повідомили, що порушили справу, проводять відповідні заходи, відпрацьовують відео. Порушників ще не встановили. Порушення кваліфікують як адміністративне, дрібне хуліганство.

Координатор спостереження Громадянської мережі Опора за виборами у Київській області Олексій Рєпік зазначає: «Закон України «Про вибори народних депутатів України» гарантує всім кандидатам рівні умови і передбачає відповідальність за перешкоджання у веденні агітації. Псування агітаційних білбордів кандидата під час виборчого процесу може розцінюватись не лише як хуліганство, а як фізичне перешкоджання його діяльності, а у Кримінальному Кодексі України, а саме у ч. 2 ст. 157, йдеться про те, що перешкоджання здійсненню виборчого права, поєднані із застосуванням насильства, знищенням чи пошкодженням майна, погрозою застосування насильства або знищення чи пошкодження майна можуть каратися обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Тому, враховуючи велику соціальну напругу під час виборчої кампанії, всі суб’єкти виборчого процесу мають зберігати терпимість і толерантність по відношенню один до одного».

Варто зазначити, що Олександр Жукотанський – перший зареєстрований кандидат у 93-му окрузі (Переяслав-Хмельницький, Ржищів, Богуславський, Кагарлицький, Миронівський, Рокитнянський райони).

Олександр Жукотанський – голова правління ПрАТ «Миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів», член ради Федерації роботодавців України.

На місцевих виборах 2015 року Жукотанський став депутатом Миронівської райради за списком «Солідарності». Наразі він входить до бюджетної комісії ради.