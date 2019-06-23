Вибори до Ради: ЦВК зареєструвала ще 212 кандидатів-мажоритарників



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Станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидати у народні депутати України

ЦВК зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати в одномандатних виборчих округах та 430 кандидатів у народні депутати, включених до списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Рішення прийнято на черговому засіданні Центральної виборчої комісії, яке відбулося у неділю, повідомили Укрінформу у пресслужбі ЦВК.

«Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 212 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 164, висунутих політичними партіями – 48», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього станом на 23 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 1 593 кандидати у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 1 319, висунутих політичними партіями – 274.

ЦВК також зареєструвала 430 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів, 206 з яких від політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» та 224 – політичної партії «Опозиційний блок».

Таким чином, всього станом на 23 червня ЦВК зареєструвала 1 743 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків 12 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Крім того, комісія визнала Лабу М.М. та Батрину О.Ф. такими, що відмовилися від балотування кандидатами у народні депутати України в ОВО № 68 та № 71 відповідно на позачергових виборах народних депутатів України, оскільки вони подали до ЦВК заяви щодо відкликання своїх заяв про самовисування кандидатом у народні депутати України в зазначених ОВО.

Як повідомлялося, ЦВК відмовилася реєструвати Клюєва, який висувався Ліберальною партією України в одномандатному виборчому окрузі на Донеччині.

Відмовлено також в реєстрації 17 кандидатам у народні депутати України, висунутих у порядку самовисування, в ОВО.

До слова, ЦВК подала апеляцію на рішення суду, що зобов’язує реєструвати Онищенка кандидатом у нардепи.