На Київщині під час пожежі загинув чоловік
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Вогнем було охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м. кв
Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі
У неділю, 31 березня, сталася пожежа у господарчій будівлі у м. Яготин. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 04:02.
До місця виклику було терміново направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м кв.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження.
Пожежу було локалізовано о 04:26 та повністю ліквідовано о 07:20.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, 1 квітня на Житомирщині сталася пожежа в деревообробному цеху.
Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів.