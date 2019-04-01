На Київщині під час пожежі загинув чоловік



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Вогнем було охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м. кв Фото: ДСНС

Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

У неділю, 31 березня, сталася пожежа у господарчій будівлі у м. Яготин. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 04:02.

До місця виклику було терміново направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м кв.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження.

Пожежу було локалізовано о 04:26 та повністю ліквідовано о 07:20.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, 1 квітня на Житомирщині сталася пожежа в деревообробному цеху.

Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів.