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    На Київщині під час пожежі загинув чоловік

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    <p>Вогнем було охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15&nbsp;м. кв</p> - На Київщині під час пожежі загинув чоловік

    Вогнем було охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м. кв

    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники під час ліквідації пожежі

    У неділю, 31 березня, сталася пожежа у господарчій будівлі у м. Яготин. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Яготинського району о 04:02.

    До місця виклику було терміново направлено черговий караул 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Яготин, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками встановлено, що вогнем охоплено приміщення господарчої будівлі на площі 15 м кв.

    Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1972 року народження.

    Пожежу було локалізовано о 04:26 та повністю ліквідовано о 07:20.

    Причина виникнення пожежі встановлюється.

    Нагадаємо, 1 квітня на Житомирщині сталася пожежа в деревообробному цеху.

    Раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували пожежу, що сталася у Ніжинському районі на Чернігівщині на звалищі побутових відходів.

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