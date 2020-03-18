На Київщині почалися «коронавірусні» протести: люди перекрили залізничні колії (фото)



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Залізничні колії у Фастові перекриті Фото: Олександр Рудоманов, Facebook

Через скасування електричок у Фастові люди заблокували рух вантажних потягів

Сьогодні, 18 березня, мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок у зв’язку із введенням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook, журналіст, блогер Олександр Рудоманов, який працює менеджером в Укрзалізниці і називає себе «головним пасажиром» її.

«В Фастові протестують проти скасування електричок перекриттям колій. І перекрили вантажний рух», - написав він.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення.

З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.