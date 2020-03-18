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    На Київщині почалися «коронавірусні» протести: люди перекрили залізничні колії (фото)

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    Залізничні колії у Фастові перекриті - На Київщині почалися «коронавірусні» протести: люди перекрили залізничні колії (фото)
    Залізничні колії у Фастові перекриті
    Фото: Олександр Рудоманов, Facebook

    Через скасування електричок у Фастові люди заблокували рух вантажних потягів

    Сьогодні, 18 березня, мешканці міста Фастів на Київщині перекрили залізничні колії, протестуючи проти припинення руху приміських електричок у зв’язку із введенням обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу.

    Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook, журналіст, блогер Олександр Рудоманов, який працює менеджером в Укрзалізниці і називає себе «головним пасажиром» її.

    «В Фастові протестують проти скасування електричок перекриттям колій. І перекрили вантажний рух», - написав він.

    Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.

    З 18 березня Укрзалізниця припиняє всі пасажирські перевезення. 

    З 18 березня з 12:00 припинив свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва, а також з цієї години припинився рух потягів у всіх напрямках.

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